Partono le denunce dei familiari delle vittime di Bergamo: “Il sistema della sanità lombarda è completamente saltato. Siamo stati lasciati soli, ci hanno abbandonato a casa con polmoniti. Ci hanno riempito di bugie. Vogliamo giustizia ma prima ancora vogliamo verità”

Familiari delle vittime di Bergamo annunciano le prime denunce: “Solo bugie”

Arrivano le prime denunce dei familiari delle vittime del coronavirus a Bergamo. Ad annunciarlo il presidente del Comitato “Noi denunceremo” spiegando che mercoledì saranno consegnate alla procura le prime cinquanta denunce. “Siamo stanchi di non avere risposte, vogliamo giustizia ma prima ancora vogliamo verità”, ha dichiarato Luca Fusco su Rai3, aggiungendo: “Il sistema della sanità lombardo è completamente saltato e noi siamo stati lasciati soli, il sistema non era pronto ad affrontare l’emergenza, ci siamo trovati con una montagna di persone lasciate a casa con polmoniti perché il sistema sanitario non aveva la possibilità di ricoverarle”. “Ci hanno riempito di bugie e non ci fermeremo finché non avremo accertato perché è successo tutto questo” ha concluso

