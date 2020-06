.

L’assessore leghista Alessandro Coco: “Gli antifascisti sono delle m…., bisogna sparare ad altezza d’uomo contro chi protesta per l’uccisione di George Floyd”. Senza commenti!

Bufera sul leader leghista nel Catanese: “Gli antifascisti? Bisogna sparare”

L’affondo su Facebook del commissario del Carroccio ad Acireale. Pd all’attacco: “Si dimetta”

“Gli antifa sono mer…, negli Usa come Italia. Spero che Trump abbia il coraggio di trattarli come meritano, facendo sparare”. Ad Acireale, un grosso centro in provincia di Catania, è bufera sul consigliere comunale e commissario cittadino della Lega Alessandro Coco: in un commento pubblicato su Facebook, l’esponente del Carroccio ha scritto duri insulti contro gli antifascisti, augurandosi una repressione nel sangue delle proteste contro l’uccisione di George Floyd.

Il caso è stato sollevato dalla sezione locale del Partito democratico: “Commentando le proteste che in questi giorni stanno investendo gli Stati Uniti a seguito dell’omicidio di George Perry Floyd, brutalmente assassinato da un agente di polizia – scrivono il segretario Francesco Licciardello e alcuni esponenti della sua segreteria – si lascia andare al suo peggiore repertorio, mostrando la vera natura illiberale del suo pensiero quando auspica che le proteste dei movimenti americani vengano soffocate nel sangue. Sentire un qualsiasi cittadino esprimersi con questo gergo sarebbe inaccettabile, pensare che a tenere toni ed atteggiamenti simili sia un esponente delle istituzioni risulta insopportabile”. Il Partito democratico chiede dunque all’esponente leghista – eletto due anni fa con una lista civica dopo un passato nel Fronte della Gioventù e nel frattempo transitato sotto le insegne lumbard – di “ritirare quanto scritto, scusarsi con la città e magari, in un sussulto di dignità, rassegnare le dimissioni preservando il prestigio dell’istituzione e della città che rappresenta”. Poi Coco ha pubblicato, ancora su Facebook, una precisazione: “Chiedo scusa a tutti per le mie parole, assolutamente eccessive e inopportune – ha scritto – ero particolarmente scosso dalle notizie che arrivano dai miei amici e parenti negli Usa”. Con una postilla che peggiora la situazione: “Mia cugina – si spinge ad affermare il leader leghista – è terrorizzata in casa a Houston, non può uscire per paura di essere stuprata”.

fonte: https://palermo.repubblica.it/politica/2020/06/06/news/bufera_sul_leader_leghista_nel_catanese_gli_antifascisti_bisogna_sparare_-258576779/?fbclid=IwAR2KhZt-nUFfK4HLe5MHV1GZeoq_IG1-9OeXCpLK_MnYKxvdnrSBJXvDo_A

