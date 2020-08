.

I leghisti hanno ragione: mentre il Paese affonda è vergognoso suonare in una manifestazione a favore dei ragazzi disabili. Molto, molto meglio andare ad ubriacarsi al Papeete e sbavare dietro le cubiste…

La Bestia ridicolizza Conte per aver suonato insieme a dei ragazzi autistici, Fiorella Mannoia: “Miserabili”

Al concerto improvvisato hanno preso parte Giuseppe Conte, il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova.

La Bestia di Salvini sta raggiungendo livelli di bassezza mai visti prima: è riuscita a far passare la partecipazione del Governo a una manifestazione sotto Montecitorio insieme a PizzAut, l’associazione nella quale sono impegnati ragazzi autistici, per una ‘buffonata anti-italiana’. E i fan di Salvini ci hanno pure creduto.

Bene dice Fiorella Mannoia: “Fin dove può arrivare la bassezza umana. Questa era una manifestazione a favore della disabilita. Quando si dice miserabili” scrive la cantante, citando il video.

Al concerto improvvisato hanno preso parte Giuseppe Conte, il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova. PizzAut, infatti, aveva fatto tappa a Montecitorio per sensibilizzare la classe politica sul tema dell’integrazione sociale e lavorativa dei diversamente abili e degli autistici. Durante l’incontro i ragazzi hanno presentato al premier la “pizza DPCM” che Giuseppe Conte ha gradito definendola: “Il migliore DPCM mai fatto prima”.

I tamburi erano della Banda Rulli Frulli un “Progetto di musica, integrazione e riutilizzo creativo dei materiali di recupero presso la Fondazione Scuola di Musica C. & G. Andreoli (MO) in convenzione con il servizio di Neuropsichiatria infantile dell’azienda USL di Mirandola” come si legge sul loro sito ufficiale.

Ma la Bestia è riuscita a trasformare questa iniziativa in un video patetico montato con le scene di Titanic e la didascalia: “Mentre l’Italia affonda loro suonano i tamburi”.

fonte: https://www.globalist.it/culture/2020/08/02/la-bestia-ridicolizza-conte-per-aver-suonato-insieme-a-dei-ragazzi-autistici-fiorella-mannoia-miserabili-2062727.html

