Salvini rifiuta di mettere la mascherina in Senato, “Non la metto”… Come lui Trump (150.000 morti) e Bolsonaro (85.000 morti “ufficiali”)… qualcuno immagina quanti ne avrebbe ammazzato se fosse stato al governo al posto di Conte durante la Pandemia?

Salvini rifiuta di mettere la mascherina in Senato, al convegno sul Covid: “Non la metto”!

Matteo Salvini partecipa a un incontro sul coronavirus alla biblioteca del Senato e si rifiuta di indossare la mascherina. I funzionari lo invitano più volte a mettere il dispositivo di protezione su naso e bocca. Il leader della Lega cerca la mascherina nelle tasche, ma poi sorride e sussurra: “Io non ce l’ho, non la metto”. Arriva un collaboratore che (invece di cacciarlo fuori a calci in culo, almeno per rispetto dei presenti) gliene porge una tricolore. Salvini la prende, ma la mette subito via rifiutandosi ancora di indossarla.

Ricordiamo che Salvini era quello che, quando il governo Conte aveva appena imposto il lockdown, era sui social (parliamo del 27 febbraio 2020) a urlare che si doveva riaprire tutto…

La domanda che tutti ci dovremmo fare: come Trump e Bolsonaro, quanti ne avrebbe ammazzati Salvini se fosse stato al governo al posto di Conte?

