L’ultima idiozia di Salvini per adescare gli idioti che lo stanno a sentire… Ma TU quanti italiani in difficoltà ospiti a casa TUA? Nessuno? E allora stai zitto, imbecille!

Cari Comunisti, quanti migranti ospitate a casa vostra?

E gli ebeti se la bevono. Una massa di scimmie senza cervello che abboccano ad ogni idiozia che dice il loro capitano…

Perchè gli andrebbe risposto, lui che predica il “prima gli italiani”, ma quanti italiani in difficoltà ha ospitato a casa sua?

Nessuno? E allora che stesse zitto.

N.b. Per gli idioti che proprio non ci arrivano, io non ospito migranti in casa mia per lo stesso motivo per cui la mattina non vada a spazzare le strade o a ripianare le buche in autostrada… Per questo pago le tasse… E le pago anche affinché il mio Paese sia un Paese civile e non un Paese barbaro, cinico e assassino, come qualcuno vorrebbe.

By Eles

Questa roba fa schifo.

Fa schifo come il picciotto della mafia che va dal negoziante a chiedere il pizzo dicendogli “io ti proteggo, lo Stato no”, perché come quel picciotto mina le più banali regole di convivenza di un Paese civile.

Fa schifo perché gioca sull’ignoranza di quelle persone che non sanno che le nostre tasse servono anche ad aiutare chi è in difficoltà, che nasca in Italia o in altri Paesi.

Fa schifo perché in un Paese civile lo Stato non lascia indietro nessuno, neanche i semi analfabeti che malgrado la scuola pubblica non sanno scrivere in italiano.

Fa schifo perché incita all’odio e alla violenza.

Fa schifo perché è pubblicato sul profilo Twitter di un nullafacente che di fatto “ospitiamo ogni mese a casa nostra”, quando lo Stato Italiano gli eroga un bonifico senza che abbia lavorato mezza giornata.

Fa schifo perché il soggetto in questione è il capo di un partito che deve al popolo italiano almeno 49 milioni di euro.

da: https://www.facebook.com/SalamidaFabio/photos/a.1597638687204308/2380589588909210/

