Salvini usa la polemica su Checco Zalone per fare il populista “Io lo farei senatore a vita” – Fiorella Mannoia lo annienta: ma proprio non ci arriva che Zalone prende in giro proprio lui?

Salvini usa la polemica su Checco Zalone per fare il populista: “Io lo farei senatore a vita” – Il leader della Lega sulle accuse di presunto razzismo al regista del film Tolo Tolo: “è surreale la polemica di una parte del mondo pseudo culturale che lo ritiene politicamente scorretto o razzista”

Ma nella polemica interviene con saggezza Fiorella Mannoia: “Ci avrei giurato che non avrebbe capito che prendeva per i fondelli quelli come lui”.

In realtà, come è abbastanza evidente dal trailer, l’ironia di Zalone è proprio sui luoghi comuni che gli italiani hanno nei confronti degli immigrati, insomma proprio quel genere di stereotipi di cui si riempiono la bocca i fan di Salvini.

Ma a questo Salvini ed i suoi non ci arrivano proprio…

Salvini usa la polemica su Checco Zalone per fare il populista "Io lo farei senatore a vita" – Fiorella Mannoia lo annienta: ma proprio non ci arriva che Zalone prende in giro proprio lui?

