Coronavirus la politica italiana si spacca – da una parte chi affrontare l’emergenza, dall’altra chi fa solo becera propaganda. Gente a corto di argomenti per cui il virus è una manna: più contagi e più morti per loro significa una sola cosa, la possibilità di raschiare qualche voto!

Sentite le dichiarazioni di questi giorni

C’è chi cerca di affrontare l’emergenza nei migliori dei modi. Dichiarazioni pacate per non generare l’allarme, ma comunque senza negare l’emergenza. Forse si può o si poteva fare di più. Forse si può o si poteva fare meglio, ma molto si è fatto…

Lo sbarco in Italia del coronavirus, come preannunciato da vari scienziati, tra cui la virologa di fama internazionale Ilaria Capua era inevitabile. La gestione dell’emergenza è il banco di prova dei nostri politici che lavorano.

Evitabile è invece il comportamento da sciacalli di alcuni altri politici… Evitabile in un paese normale…!

Ricordate gli imprenditori che se la ridevano per il terremoto, perchè portava loro guadagni inaspettati?

Ve lo ricordate Bruno Vespa che, parlando sempre di terremoto, si fregava le mani perché “il terremoto fa muovere l’economia, alza il Pil”?

E ora pensate a certi politici ormai scarsi ad argomenti: il coronavirus? Una vera e propria manna dal cielo… Ad onta della paura della gente, dei contagi ed anche dei morti, per loro questa è un’occasione d’oro, un’occasione da non perdere per fare becera, squallida propaganda. Per raschiare ancora un po’ di voti tra la gente più credulona e ignorante…

Ma sentiteli, hanno detto finora qualcosa di concreto? No, solo slogan coniati a tavolino, che possono far breccia sui più sempliciotti…

Ma, fortunatamente da tanti sono riconosciuti e smascherati come sciacalli!

Non abbiamo fatto nomi per non “influenzarVi”, ma sentite un po’ tutte le dichiarazioni dei vari politici e poi fatevi Voi un po’ l’idea di chi votare, quando ne avremo l’occasione…

By Eles

