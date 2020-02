.

Salvini ‘sciacalla’ sui morti per Coronavirus, ma è travolto dalle critiche: “Taci, sei senza vergogna”

Salvini sfrutta il morto italiano di Coronavirus per attaccare il governo, ma stavolta gli va male: “Dovrebbero blindarti il cervello”

Ci sono due modi di interpretare il vergognoso comportamento di Matteo Salvini in queste ore drammatiche in cui il Coronavirus è scoppiato in Italia: o una totale mancanza di umanità mista a un istinto di sciacallaggio, oppure (ma una non esclue l’altra) una disperata mancanza di argomenti. Perchè è veramente indegno che, nonostante l’invito da tutte le autorità mediche a evitare polemiche per non fomentare il panico, nonostante il virus sia arrivato in Italia non dall’Africa ma da un manager lombardo che aveva viaggiato in Cina, Salvini continui ad attaccare il governo per non aver chiuso i porti (“Al posto di chiudere i porti per l’emergenza virus, il governo della vergogna pensa al “ripristino del sistema di accoglienza”. Follia” scrive su twitter) e sciacalla anche sull’uomo morto ieri notte, prima vittima italiana del Coronavirus.

È un gioco rischioso, perché accanto a chi pende dalle labbra del Capitano, in molti altri sono stufi di questo vociare scomposto. E in tanti stanno attaccando Salvini a loro volta:

Una preghiera per la prima vittima italiana del #Coronavirus e un pensiero alla sua famiglia. Forse ora qualcuno avrà capito che è necessario chiudere, controllare, blindare, bloccare, proteggere? #coronavirusitalIa

La reazione di alcuni politici:

Paola De Micheli (Pd) dura con Salvini: “Si sta comportando da sciacallo” – Chi come lui aspirerebbe ad avere un ruolo istituzionale di alto livello, dimostra proprio di non essere all’altezza”

Padre Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, contro gli sciacalli: “Politici irresponsabili usano la paura del contagio”

Zingaretti: “Inadeguato e meschino, si vergogni” – “Con le sue dichiarazioni, che non fanno ridere nessuno, Salvini dimostra di non essere adeguato, neanche solo a pensarlo, a tenere le redini del Paese. Si vergogni!”.

Laura Boldrini: È necessaria la collaborazione di tutte le forze politiche e il coinvolgimento di tutte le competenze mediche e scientifiche del Paese per affrontare questa emergenza. Chi fa sciacallaggio per tornaconto elettorale soffia sul fuoco senza aiutare nessuno…

Molto più colorite sono le reazioni del web:

Ma questo superpotere che lei ha, cioè di non provare mai un briciolo di vergogna, lo ha acquisito dopo essere stato morso da qualche insetto?

Era ricoverato da10gg per gravi patologie.

Dovrebbero blindarti il cervello e la lingua per evitarti sproloqui inappropriati.#citofonaazaia

Sei imbarazzante.

L’unico che dovrebbero chiudere sei proprio tu. Sciacallo e razzista!

C’è chi sta lavorando seriamente per affrontare la grave emergenza #coronavirus, e poi ci sono gli sciacalli come lui che continuano a fare campagna elettorale sulla pelle dei morti. CHE SCHIFO!!! #Salvini #sciacallo

Ma di #Salvini, che in queste ore drammatiche, nonostante gli appelli all’unità di Mattarella, fa ancora polemica politica contro il Governo, impegnato senza tregua a fronteggiare l’emergenza, ne vogliamo parlare? Disgusto assoluto!

Tutte le forze politiche stanno dimostrando una certa serietà nell’affrontare l’emergenaza #coronarvirusitalia,tutte tranne una. #salvinisciacallo è l’essenza di tutto ciò che non dovrebbe fare una persona degna di questo nome. È un verme di uomo! #Salvinivergognati #coronavirus

Ma mi chiedo, non abbiamo proprio nessuna possibilità di far tacere questa persona vomitevole???

Ma di #Salvini, che in queste ore drammatiche, nonostante gli appelli all’unità di Mattarella, fa ancora polemica politica contro il Governo, impegnato senza tregua a fronteggiare l’emergenza, ne vogliamo parlare? Disgusto assoluto! #salvinisciacallo #CoronaVirusitaly

Vuoi denunciare il presidente della regione #Toscana perché non isola la regione e poi il primo conteggio avviene nelle regioni a guida Lega. Sparare cazzate livello PRO. Fai un favore all’umanità SPARISCI inetto #salvinisciacallo

Volevo vedere cosa avresti fatto tu da ministro dell’interno. #salvinisciacallo

Ma basta! Non perdi mai occasione per stare zitto! Hai stufato, dici sempre le stesse cose! E che palle che sei! #salvinisciacallo

Ignorante e coglione insieme al tuo tirapiedi morisi. Questa é giá una epidemia, non é una pandemia. #Salvinivergognati #Salvinisciacallo #morisisciacallo

Non ti fai un po schifo nel fare sciacallaggio su problemi seri @matteosalvinimi

sono anni che parli senza mai fare niente di buono solo promesse false a sognatori ingenui prova a lavorare almeno un giorno #salvinisciacallo

Basta con questo caprone,la sanità del mitico lombardo-veneto ha fatto cagare e lui parla. Chiuda quella bocca una volta tanto #Salvinivergognati #salvinisciacallo

Naturalmente non ha perso occasione di sciacallare anche sul #coronavirusitalIa. Dopo le bambine di #Bibbiano e le citofonate ai presunti spacciatori gli mancava solo un bel virus contagioso per buttare fango sui suoi -del tutto incolpevoli- avversari politici #salvinisciacallo

#salvini: “Pronti a collaborare con il governo per affrontare l’emergenza!” Ecco, il massimo della collaborazione che tu possa dare, è evitare di fare lo #sciacallo, evitare di dire minkiate.. in poche parole, rimani in silenzio assoluto. Taci. #salvinisciacallo #coronarvirus

Sei di una sciacallagine mostruosa giochi sulle paure degli italiani cmq fai qualcosa di buono vattene in quarantena visto che il virus ha infestato la tua Padania #salvinisciacallo

MALEDETTIIII!1!!!1!!! LE NAVI CON I MICRANTI INFETTOSI ANNO SBARCATE AL PORTO DI CODOGNO E NON CIELO DICONO!!!1!!!1!! VERCOGNA!!!1!!!1!!!

Sciacallo schifoso #salvinisciacallo

Denuncia zaia adesso. Il primo morto è in Veneto La famosa #sanitàVeneta Denuncia se hai palle. Lombardia e Veneto Denuncia i governatori di queste regioni.

Ecco quando il caso diventa serio personaggi come questi andrebbero chiusi e isolati evitando di creare ancora più confusione. #salvinisciacallo

sei penoso ..per fortuna non ti ho mai votato e mai ti votero’se no mi taglierei le vene ..sei solo uno sciacallo bugiardo ,sai benissimo che siamo stati anche criticati perche’ il governo italiano ha preso provvedimenti prima di altri paesi ..#Salvinisciacallo

Quale sarebbe la sua idea geniale?Bloccare l’ingresso degli stranieri ma non quello degli italiani, senza considerare che anche i nostri connazionali possono essere stati contagiati all’estero? La vostra malattia incurabile è l’ignoranza, non il Coronavirus! #salvinisciacallo

alle volte mi stupisco delle cretinate che scrivi…. primi contagiati in Lombardia e denunci il presidente della Toscana ? Ma poi che centra il presidente di una regione ? Sei il solito #salvinisciacallo #salvinidicecose

