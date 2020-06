.

“2 giugno non c’è un ca**o da festeggiare” – Indovinate un po’ chi è il grande patriota che lo ha detto…

Matteo Salvini di patriottico non ha nulla. Il suo ‘Prima gli italiani’ va trattato esclusivamente per quello che è, uno slogan elettorale.

2 giugno, Festa della Repubblica nata dall’antifascismo. Matteo Salvini, dopo averlo annunciato a lungo, domani sarà in Piazza insieme a Fratelli d’Italia per una manifestazione “virtuale” e “patriottica”

Ma Salvini di patriottico non ha nulla. Il suo 'Prima gli italiani' va trattato esclusivamente per quello che è, uno slogan elettorale, e per capire chi è davvero Salvini e cosa è davvero la Lega basta fare un salto al 2 giugno del 2013.

“Notte serena amici. Oggi non c’è un cazzo da festeggiare” twittava il futuro Capitano degli italiani.

Questo è Matteo Salvini, e una cosa è rimasta identica, oltre la sua immancabile volgarità: l’incoerenza e l’ipocrisia sono ancora tutte lì.

E non dimenticate che Salvini, il Capitano Patriota, era quello che durante i mondiali organizzava dirette per gufare contro l’Italia…

