L’Oms risponde una volta per tutte a Trump ed ad altri idioti in cerca di un “nemico” su cui scaricare le colpe: “L’origine del virus è naturale, abbiamo certezze in merito”

Nelle scorse ore il presidente degli Stati Uniti Donald Trump era tornato ad esporre i propri dubbi circa l’origine del Coronavirus, indicando (ancora una volta) i laboratori di Wuhan come sospettati nell’aver prodotto il virus.

L’Oms, per bocca direttore per le emergenze Michael Ryan, ha però ribadito una volta di più come l’origine del virus non sia da ricondurre al lavoro dell’uomo: “Per quanto riguarda l’origine del virus a Wuhan, abbiamo ascoltato molti scienziati che hanno studiato questo virus e siamo certi che sia di origine naturale”.

Ora sta al popolo americanodecidere se credere agli scienziati o ad un idiota che invita la gente a bere candeggina…

E, a proposito di idioti, non dimenticate che anche a casa nostra c’è qualcuno che sostiene la tesi del virus creato in laboratorio.

E fateci caso, sono sempre loro. I fascisti travestiti da neoliberisti che per dare fumo negli occhi ai propri elettori, per mascherare la loro assoluta nullità, hanno bisogno di distrarre l’attenzione della gente creando per loro un “nemico”.

E da noi, finora, ha funzionato con i migranti, capro espiatorio di tutti i mali del Paese…

Riflettete gente, riflettete…

