SEGUICI SULLA PAGINA FACEBOOK Banda Bassotti

Ottobre 2019 – Report: “I follower della Meloni sono anomali e spammano fake news” – Sigfrido Ranucci poi sfida la Meloni: se abbiamo detto il falso ci quereli – Per la cronaca: stiamo ancora aspettando la querela …Forse Report ha detto il vero?

Nella puntata del 28 ottobre Report aveva dedicato un servizio all’uso dei social fatto dai politici.

Nel caso di Fratelli d’Italia, emergevano oltre 237 mila account che seguono la leader romana, gli stessi che seguivano l’account di Trash italiano (blog che crea e condivide gif e meme dedicati al mondo dello spettacolo). Molti di questi seguivano la musicista Francesca Michelin che, a sua volta, aveva il 34% degli utenti in comune con la Meloni. La maggior parte di questi account, secondo gli autori del servizio, erano da considerare come “anomali”, se si prende per buona la definizione della comunità degli analisti per profili senza foto e con meno di 10 follower su Twitter.

E ancora, la maggior parte follower della Meloni usa applicazioni come Twitter per Android o per web, ma molti usano programmi tipici dei Bot.

Si evidenziava inoltre come molti account che seguono la leader politica sarebbero soliti condividere informazioni da siti famosi per la loro predisposizione verso le fake news.

Giorgia Meloni non l’ha presa bene e si è scagliata ferocemente contro il programma, definendolo senza troppi giri di parole “non degno del servizio pubblico”.

Sigfrido Ranucci non si è scoraggiato ed ha invitato la Meloni a denunciare in tribunale quello che lei ritiene essere falso in modo da fare chiarezza sulla vicenda.

“Se Meloni continua a pensare che abbiamo detto il falso ci denunci in un tribunale”, scrive in un tweet l’account Report verso la fine del servizio, concludendo così: “Perché un’inchiesta giornalistica deve essere valutata per la verità, non se è ruvida al potere politico”.

La Meloni, in verità, ha tentato di driblare la sfida di Ranuccci con un Twitter memorabile:

Caro Ranucci, se denuncio e Report perde, i danni li pagate tu e Report, o li paga mamma RAI coi soldi dei contribuenti? Raccontalo agli italiani.

Incassando così l’ennesima figura di merda, come sottolineato dalla risposta su Twitter di Report:

Gentile on. Meloni, la Rai copre le spese legali del dipendente querelato, ma in caso di sentenza di condanna definitiva con risarcimento danni ha l’obbligo di rivalersi sul dipendente. Inoltre c’è la responsabilità penale che è individuale.

Quindi, ricapitoliamo: doppia figura di merda con implicita ammissione (per la mancata querela) che i propri follower sono anomali e spammano fake news…

E vai…

By Eles

Ottobre 2019 – Report: "I follower della Meloni sono anomali e spammano fake news" – Sigfrido Ranucci poi sfida la Meloni: se abbiamo detto il falso ci quereli – Per la cronaca: stiamo ancora aspettando la querela …Forse Report ha detto il vero?

