.

SEGUICI SULLA PAGINA FACEBOOK Banda Bassotti

.

.

Per la serie “se questo è un uomo” – La “vendetta” di Salvini sul figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli: lo dà in pasto alla Bestia e viene riempito di insulti…

Salvini continua a mal digerire le contestazioni e non esita a mettere alla berlina chi osa criticarlo. Non importa se minorenni.

Non è tardata la vendetta della Bestia di Salvini contro il figlio di Selvaggia Lucarelli: con assoluto spregio della legge per la tutela dei minori, l’account Facebook della Lega ha postato il video – senza censure – della contestazione del 15enne fatta a Milano: “Volevo ringraziarla per il suo Governo omofobo e razzista”.

Ovviamente, il risultato era scontato: moltissimi commenti di odio, insulti al ragazzo e alla madre. Salvini continua a mal digerire le contestazioni e non esita a mettere alla berlina chi osa criticarlo. Non importa se minorenni. Possimo solo sperare che ci saranno conseguenze legali.

Per la serie “se questo è un uomo” – La “vendetta” di Salvini sul figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli: lo dà in pasto alla Bestia e viene riempito di insulti… ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo