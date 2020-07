Quello Italiano è proprio un popolo strano: si meraviglia di come Sgarbi sia “uscito” dalla Camera, ma non si domanda come ci sia entrato…

.

Poco prima del voto finale sul Dl Giustizia, il parlamentare Sgarbi è stato espulso dalla vicepresidente Mara Carfagna perché aveva insultato la collega Giusi Bartolozzi. Dato che non voleva lasciare i banchi, è stato preso dalle braccia e dalle gambe e portato fuori di peso.

Prima ha insultato con parolacce la collega Giusi Bartolozzi, poi è stato espulso dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna, infine è stato portato via dall’Aula di peso dai commessi. Protagonista della vicenda, il deputato Vittorio Sgarbi: dato che si è rifiutato di lasciare l’Emiciclo, è stato preso per le braccia e le gambe e accompagnato fuori di forza.

Tutto è successo poco prima del voto finale sul dl Giustizia. Sgarbi ha detto che “quanto sta accadendo con le intercettazioni sul Csm è una nuova tangentopoli” e ha chiesto “una commissione parlamentare di inchiesta che indaghi su questa nuova tangentopoli, una ‘Palamaropoli’”. Poi ha citato Francesco Cossiga: “Definì l’Anm come una associazione a delinquere mafiosa”. A quel punto è intervenuta l’esponente di Forza Italia Giusi Bartolozzi, magistrato, che ha ribattuto: “Che si dica che la magistratura tutta sia mafiosa mi fa inorridire”. La reazione di Sgarbi è stata immediata: ha iniziato a insultare Bartolozzi con parolacce e parole incomprensibili. Quando Carfagna l’ha espulso dall’Aula, il deputato ha iniziato a insultare anche lei. Alla fine, tra gli applausi dei presenti, è stato trascinato fuori.

Ora, bisogna ammettere che il Popolo Italiano è proprio strano. Sono giorni che si meraviglia di come Sgarbi sia “uscito” dalla Camera, ma non si domanda come ci sia entrato…

Ma veramente nessuno si chiede come un essere tanto ignobile e volgare possa sedere nel nostro Parlamento?

Veramente ci sentiamo rappresentati da uno come Sgarbi? (che poi, a dirla tutta, non è neanche il peggio del nostro Parlamentoo)

