.

Dichiarazioni choc del rabbino Baruch Gazahay deputato il partito ultra-ortodosso Shas “le donne che espongono il proprio seno si reincarnano come mucche , perché la loro mammella è esposta… Ma non solo. Questo è uno dei motivi per cui le donne hanno il cancro al seno. Perché gli occhi di tutti sono su di loro, e questo dà loro il malocchio”

Gazahay, 38 anni, nato in Etiopia e venuto in Israele da bambino, dirige l’Od Yosef Chai yeshiva a Beersheba. È sposato e ha cinque figli. Divenne religioso da adulto e poco dopo iniziò a tenere lezioni pubbliche sulla moralità e la legge ebraica.

In una di queste lezioni ha detto:”Una donna deve essere modesta nei suoi vestiti. Sfortunatamente, in questa ultme generazioni c’è molta confusione. Le donne pensano di essere uomini. Come hanno fatto le donne a indossare i pantaloni? Muoio dalla voglia di sapere perchà. Sei una donna! Perchè indossi i pantaloni? Sei con i pantaloni e tuo marito è con i pantaloni, il povero bambino si confonde, chi è il padre e chi è la madre?”

“E la ragione per cui le donne in gravidanza hanno aborti spontanei? Rimangono incintae e subito pubblicano una foto della sua pancia su Facebook. Evidentemente sono pazze… ”

Questo, insomma, ce lo vedrei bene nella lega di Salvini….

fonte: https://www.italiaisraeletoday.it/le-donne-che-mostrano-il-petto-si-reincarnano-come-mucche-e-prendono-anche-il-tumore-al-seno/?fbclid=IwAR3Mrd-U3n1mYfk1vsXywpxt9SitBDMGLVk0hYRQiEHbIsxTFXrSpAwNG_E

Anno Domini 2020, il rabbino ultra-ortodosso Baruch Gazahay: "le donne che espongono il proprio seno si reincarnano come mucche. Ma non solo. Questo è uno delle cause del cancro al seno. Perché gli occhi di tutti sono su di loro, e questo dà loro il malocchio"

