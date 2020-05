.

Le notizie che i Tg “dimenticano” di dare: Venezuela, sventato un raid militare Usa

Venezuela – L’esercito venezuelano è stato messo in allerta dopo aver sventato un raid di mercenari appoggiati dagli Usa. Il ministro degli Interni venezuelano, Nestor Reverol, ha dichiarato che gli aggressori hanno lanciato un raid prima dell’alba di domenica. I mercenari hanno cercato di invadere lo stato settentrionale di La Guaira su imbarcazioni veloci. nel corso degli scontri, otto uomini armati sono stati uccisi e altri due sono stati catturati. Il ministro ha aggiunto che uno di loro è un agente della Drug Enforcement Administration statunitense.

Reverol ha aggiunto che le forze venezuelane hanno sequestrato le loro armi e stanno perquisendo il fondo del mare vicino alla spiaggia dove sono sbarcati in cerca di altre armi dopo che una delle barche si è capovolta.

Sergey Melik-Bagdasarov, l’ambasciatore russo in Venezuela, ha dichiarato domenica che l’obiettivo dell’operazione fallita era quello di portare le armi in Venezuela per essere successivamente utilizzate da forze di opposizione addestrate per destabilizzare il Paese e rovesciare il governo. Il diplomatico russo ha sottolineato che non è la prima volta che un’operazione simile viene effettuata contro Caracas.

Attacchi contro il Venezuela

L’inviato russo ha affermato che dei campi militari sono stati istituiti con il sostegno degli Stati Uniti nei Paesi vicini al Venezuela, come la Colombia, per addestrare le forze anti-Caracas a rovesciare il governo. I funzionari colombiani hanno respinto le accuse di coinvolgimento di qualsiasi tipo nel fallito attacco. Tuttavia, un ex berretto verde degli Stati Uniti, Goudreau, ha rivendicato la responsabilità di ciò che ha descritto come un’operazione fallita lanciata dalla Colombia volta a rovesciare Maduro.

Un’indagine pubblicata venerdì da Ap ha scoperto che Goudreau stava lavorando con un esercito venezuelano in pensione addestrando dozzine di ex soldati venezuelani in campi segreti all’interno della Colombia. L’obiettivo dell’operazione era di organizzare un’operazione transfrontaliera che si sarebbe conclusa con l’arresto di Maduro

