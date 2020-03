.

Ora che siamo noi ad aver bisogno, fa male vedersi sbattere le porta in faccia. Vero? …Ce l’ho con te che li volevi ributtare in mare, testa di cazzo!

Solo 10 giorni fa “Il Giornale” titolava “Stop all’export di mascherine: la Germania “soffoca” l’Italia” e in sottotitolo ricordava: “Altro che solidarietà europea. Dal governo tedesco è già attivo lo stop all’esportazione. L’Italia è sempre più sola”

Per lo stesso motivo Salvini si incazzava e twittava: “quando tutto questo sarà finito, ce ne ricorderemo”…

Calma ragazzi, calma. I tedeschi non sono cattivi. È solo che ci sarà stato uno stronzo che avrà detto “Prima i tedeschi”…

In questo periodo storico così difficile, ci guardiamo intorno e ci rendiamo conto che siamo noi gli appestati. E tutti ci evitano. Solidarietà dai nostri amici? Niente… è brutto quando hai bisogno e gli altri ti sbattono la porta in faccia.

Quello che (a qualcuno) fa più rabbia è che gli unici che ci porgono una mano sono le zecche rosse… Dai cinesi ai cubani…

È brutto essere gli appestati. Sia che tu sia vittima di una epidemia di dimensioni bibliche, che tu fugga da guerre, carestie, pestilenze varie…

Ma noi siamo sempre stati fieri di essere Italiani, perché essere Italiani significava soprattutto aver avuto il culo di essere nati dalla parte giusta del pianeta. Dalla parte dove non muori di fame e di sete. Dalla parte dove non ti cadono le bombe in testa mentre dormi, mentre stai a scuola, mentre stai in ospedale. Dalla parte dove la donna non viene sistematicamente stuprata o mutilata o venduta. Dalla parte dove non temi che il tuo bambino possa calpestare una mina (magari di fabbricazione italiana). Dalla parte dove hai ancora la speranza di morire di vecchiaia…

Ed è brutto quando hai bisogno di aiuto e gli altri ti sbattono la porta in faccia.

Sia che sia l’Unione Europea che si è girata dall’altra parte quando a subire il Coronavirus era solo l’Italia, sia quando il tuo barcone sta per affondare…

E per chi si incazza, ricordiamo che tra quelli che hanno bussato alla nostra porta, tra quelli che volevamo ributtare in mare, ci sono quasi 20.000 persone che non si sono incazzate. Che non si potranno più incazzare. Contro nessuno.

by Eles

