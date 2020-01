.

Ipocrita fino alla nausea… Pantani, morto per overdose, un campione intoccabile… Stefano Cucchi, ucciso dalla polizia, la prova che “la droga fa male”… Due pesi e due misure di un ingannatore sempre a caccia di consenso e voti…

Premesso che sottoscriviamo parola per parola quanto riportato dal Tweet di Salvini, compreso l’illazione che il Pirata abbia subito una sorta di accanimento, e non solo della sfortuna… È stato un eroe, ci ha fatto sognare, ha subito “strani” torti e forse bisognerebbe indagare bene sulla sua morte…

Detto questo: Stefano Cucchi, ucciso dalla polizia, era la prova che “la droga fa male”; Marco Pantani, morto per overdose, un campione intoccabile. Due pesi e due misure di un ingannatore sempre a caccia di consenso e voti.

Salvini ha detto quello che alla gente fa piacere sentire. Insomma ha fatto la solita sparata “piaciona” nella sua eterna lotta per il consenso e per qualche voto in più. E chissenefrega della coerenza… Tanto, quelli che lo stanno a sentire…

Fosse stato coerente, avrebbe dovuto prendere le distanze dal Pirata in nome della sua battaglia alla droga che “fa sempre male”, pure se vieni massacrato di botte da qualche Carabiniere allucinato…

Ormai Salvini è una macchietta che sente il bisogno, quasi patologico, di abbracciare qualunque figura più o meno popolare della storia italiana, da Berlinguer a Don Camillo e Peppone, passando per Pantani… il tutto alla faccia della coerenza

Le chiacchiere stanno a zero: Pantani è morto per droga, Cucchi no.

Per Salvini il primo è un campione intoccabile, il secondo un tossico da denigrare. La differenza è politica, perché il furbone sa che a toccare i miti sportivi in questo paese si rischia il linciaggio. Ma in questo caso, data la delicatezza dell’argomento, avrebbe dovuto avere almeno il buon gusto di tacere.

By Eles

