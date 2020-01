.

SEGUICI SULLA PAGINA FACEBOOK Banda Bassotti

.

.

Salvini e la valletta… Tanto per capirci… Se mai voi Italioti riuscirete a capire qualcosa…!

Salta fuori il trend su Rula. E indovinate un po’? Figurarsi se lui poteva tacere. Se poteva non approfittarne. Acidissimo dice la sua: “Rula Jebreal? Non mi occupo di vallette perché ho le giornate abbastanza piene”.

Valletta. Così la chiama. Perché è donna. Perché non la pensa come lui.

Bene allora. Vediamo la valletta cosa ha fatto rispetto a lui. Rispetto all’uomo delle “giornate piene”.



Esattamente nel 93’, quando Salvini prende possesso della prima delle sue molte poltrone (quelle che a lui non piacciono), lei vince una borsa di studio e si laurea a Bologna.

Nel 97’, quando Salvini inizia la sua brillante carriera da giornalista per “la Padania” (dove l’ex direttore lo accusa di aver falsificato diverse note spese), anche Rula inizia a lavorare come giornalista. Ma non per un quotidiano di amici di partito. Ma per ben tre testate (Il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione).

Nel 2004, quando Salvini “guadagna” la sua prima poltrona da eurodeputato infilando il figlio di Bossi come assistente a migliaia di euro al mese, Rula lavora curando la rassegna stampa di quotidiani in lingua araba, collabora con il Messaggero e conduce l’edizione notturna del tg su La7.

Nel 2006, quando Salvini si stufa di fare l’europarlamentare e ritorna alla poltrona milanese, Rula inizia a lavorare anche ad Annozzero con Santoro.

Ah. E in tutto questo Rula, mentre lavorava, ha anche scritto 4 libri e trovato il tempo per partecipare a decine di battaglie contro pena di morte, il razzismo e la violenza. Mentre lui si faceva dare del fannullone dai colleghi dell’Europarlamento e date le assenze il tempo lo trovava di certo per girare sagre e farsi selfie come un adolescente.

Alla luce di tutto questo, facciamo allora una domanda. Ma tra la donna che ha lavorato tutta la vita e si è guadagnata ogni singolo incarico che ha ricevuto, e l’uomo che non ha mai lavorato e che, da anni, gira l’Italia a spese di tutti facendosi foto in sagre e borghi, chi è dunque la vera valletta?

Così. Per capire.

tratto da: https://www.facebook.com/leonardocecchi1991/photos/a.1495736714076995/2439379899712667/?type=3&theater

Salvini e la valletta… Tanto per capirci… Se mai voi Italioti riuscirete a capire qualcosa…! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo