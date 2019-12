.

Salvini sulla morte di 2 ragazze per l’incidente di Roma: “C’è qualcuno che vorrebbe la droga di Stato” …Qualcuno ricordi: A) che l’assassino era UBRIACO. B) Salvini da ministro voleva eliminazione i limiti di vendita degli alcolici. C) chi continua a mostrarsi in giro ubriaco dovrebbe avere almeno la decenza di stare zitto…

“C’è qualcuno che vorrebbe la droga di Stato”: il commento di Salvini sull’incidente di Roma in cui sono morte due ragazze

Durante un comizio ad Ancona, il leader della Lega ha commentato il tragico incidente avvenuto nella notte tra sabato 21 e domenica 22 nella zona Nord della Capitale

“Per qualcuno la droga dovrebbe essere venduta direttamente dallo Stato, pensate la follia” ha esclamato Salvini dal palco.

“Poi leggiamo nella cronaca di ieri che quest’anno non festeggiano il Natale due ragazze di 16 anni che sono state investite di notte a Roma da un ragazzo che è stato beccato positivo al test su alcol e droga”

“La droga fa male – ha aggiunto Salvini – e noi dobbiamo combatterla piazza per piazza, città per città, scuola per scuola, giardinetto per giardinetto”.

Nell’ultima dichiarazione il nostro ex Ministro degli Interni si è però ben guardato di parlare di alcool…

D’Altra parte che vi potete aspettare da uno che solo quest’estate voleva togliere i limiti di orario per la vendita di alcool nelle discoteche?

E poi, uno che va in giro quasi sempre ubriaco, pubblicizzando così l’alcool, non avrebbe dovuto avere almeno la decenza di stare zitto?!?

by Eles

