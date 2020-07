.

Il vergognoso tweet di Salvini sulla tragedia di Palermo e le risposte di Pif e del trombettista Roy Paci: "Un modo di fare politica che fa schifo" – "Lei è un turpe e miserabile sciacallo"

Pif contro il tweet di Salvini su Palermo: “Un modo di fare politica che fa schifo”

Anche il trombettista Roy Paci non risparmia le critiche al leader della Lega: “Lei è un turpe e miserabile sciacallo”.

Poi Salvini ci ripensa: “Bisogna salvare tutti”

“Mi sembra chiaro ed evidente che questo tweet ‘elettorale’ di Matteo Salvini faccia semplicemente schifo!“. È un commento ‘a freddo’ quello che arriva da Pif come lui stesso scrive sui social: “Per un problema tecnico di Twitter non sono riuscito a pubblicare un mio impulsivo commento al tweet ‘elettorale’ di Matteo Salvini, riguardo il temporale di Palermo. Tweet pubblicato mentre le auto galleggiavano, alcuni genitori con i propri figli cercavano salvezza nuotando e mentre arrivava la notizia di una coppia morta annegata in un sottopassaggio. In due ore è caduta l’equivalente di un anno di pioggia. Non ricordo di aver mai visto una cosa simile a Palermo in tutta la mia vita. Ora che è passata una notte, posso giudicare il tweet ‘elettorale’ di Salvini in maniera meno impulsiva e serena”.

Il tweet di Salvini, prosegue Pif, “è il prodotto di un modo di fare politica che fa semplicemente schifo. Non è una questione di destra o di sinistra, fa semplicemente schifo e basta. Lo schifo non risolve i problemi del Paese. Lo schifo illude il popolo e fa avere un meraviglioso stipendio, e poi un’ottima pensione, a chi lo crea“, conclude.

In molti hanno attaccato il leader della Lega tanto da far entrare in trend topic su Twitter l’hashtag #Salvinisciacallo. Tra questi anche il trmobettista siciliano Roy Paci che scrive: “Ho sempre ritenuto superfluo commentare qualsiasi suo post ma di fronte alla morte di due miei concittadini per questa immane tragedia le dico semplicemente una cosa: lei è un turpe e miserabile sciacallo. Spero che le nostre lacrime diventino per lei gocce della tortura cinese”.

“L’importante è che salvino tutti quelli che devono essere salvati. Oggi sono zen“. Così Matteo Salvini torna sul suo tweet sul maltempo a Palermo che ha scatenato le polemiche. Aggiungendo “Tutti vanno salvati”…

Oggi sono Zen… Una ironia idiota e del tutto fuori luogo. Perchè quello che ha detto non gli è bastato. Continua a prendere per il culo noi, la gente di Palermo, le vittime della tragedia ed i loro familiari…

Se questo è un uomo…

