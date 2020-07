.

Conte proroga lo “Stato di emergenza” – L’indignazione di Salvini… Ma veramente qualcuno sta a sentire un cretino che a febbraio avrebbe voluto riaprire tutto, con tutti i morti che ne sarebbero derivati?

Capitanati da Salvini, i fascio-sovranisti stanno già montando un gigantesco circo dove Conte sarebbe uno spietato dittatore che vuole cancellare la libertà del popolo per imporre la dittatura sanitaria. Abituiamoci, perché saranno queste le argomentazioni dell’opposizione, nonostante Conte abbia detto che nulla è sicuro e soprattutto non abbia parlato di quarantena, ma solo di prorogamento dello stato di emergenza, cioè esattamente come adesso, dove non sembra che le libertà stiano venendo negate, anzi: le regole sono più che mai violate e si parla della pandemia come se avessimo scampato il pericolo.

Ma su twitter la situazione è degenerata in fretta:

Allungare lo “stato di emergenza” fino al 31 dicembre? NO grazie. Gli Italiani meritano fiducia e rispetto, donne e uomini eccezionali che hanno dimostrato buon senso e generosità che adesso vogliono vivere, lavorare, amare. (Matteo Salvini)

