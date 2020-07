.

Il consigliere di FRATELLI D’ITALIA che posa in divisa da SS vicino alla foto di Hitler… E questa gente ha il 15% dei voti degli Italiani…

Da Fanpage:

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia che posa in divisa da SS vicino alla foto di Hitler

Una bandiera nazista e la foto di Adolf Hitler alle spalle: in primo piano Gabri Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Nimis (Friuli Venezia Giulia), nella divisa delle SS naziste. Questa è la foto che gira in rete da diverse settimane. Al momento, il coordinatore regionale di FdI e deputato, Walter Rizzetto, non ha rilasciato commenti.

Gabrio Vaccarin è un consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Nimis, un paese in provincia di Udine. Da diverse settimane ormai in rete gira una foto che lo ritrae in divisa da SS. Alle sue spalle, una bandiera nazista e una foto di Adolf Hitler. Secondo alcuni siti, ci sarebbero diverse altre foto dove il consigliere comunale di FdI, fedelissimo al segretario provinciale Gianni Candotto, poserebbe in divisa nazista. Nimis è un paese poco distante dal Comune di Tricesimo, in cui risiede il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il deputato Walter Rizzetto.

In queste settimane Rizzetto è ampiamente presente nell’attenzione mediatica, considerando il suo ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro, che si sta ora concentrando sugli emendamenti al decreto Rilancio. Dal deputato, tuttavia, nemmeno una dichiarazione in merito al consigliere comunale della sua Regione. Il sito “Il Trasparente” scrive: “Sono settimane che per i cellulari gira una fotografia del consigliere Vaccarin in divisa da S.S. con tanto di bandiera nazista e foto di Adolf Hitler alle sue spalle. A rovinare lo squallido scenario una borsa del supermercato Panorama ai bordi del tavolo. Oltre a questa immagine ve ne sono altre, sempre in posa con divise naziste e sguardo fiero”.

Giusto per rinfrescarvi la memoria, ricordiamo cosa ha fatto l’idolo di Gabri Vaccarin

Ebrei 6 milioni Civili sovietici circa 7 milioni (inclusi 1,3 milioni di civili ebrei sovietici, anche inclusi nei 6 milioni di Ebrei) Prigionieri di guerra sovietici circa 3 milioni (inclusi circa 50.000 soldati ebrei) Civili polacchi, non-ebrei circa 1,8 milioni (inclusi tra i 50.000 e i 100.000 membri delle elites polacche) Civili serbi (in Croazia, Bosnia, ed Erzegovina) 312.000 Persone disabili che vivevano in istituti fino a 250.000 Rom (Zingari) fino a 250.000 Testimoni di Geova circa 1.900 Criminali recidivi e individui definiti asociali almeno 70.000 Oppositori politici tedeschi e membri della Resistenza nei paesi dell’Asse numero indeterminato Omosessuali centinaia, forse migliaia (inclusi i quasi 70.000 criminali recidivi e gli asociali elencati precedentemente)

Senza dimenticare che il predetto idolo ha voluto una guerra che ha provocato tra 60 milioni ed i 70 milioni di morti.

