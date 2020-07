.

Vi spieghiamo cosa è il capitalismo: Coca-Cola e Pepsi guadagnano milioni negli Usa imbottigliando l’acqua di rubinetto. Se un americano non paga la bolletta gli tagliano l’acqua. Loro, invece, pagano quando e come vogliono!

Coca-Cola produce una serie di bevande negli Stati Uniti, tra cui l’acqua in bottiglia di Dasani che ha generato oltre 1 miliardo di dollari di vendite negli Stati Uniti nell’ultimo anno, secondo la società di ricerche di mercato IRI. Peccato, come rivela una lunga inchiesta (in inglese qui l’integrale) di Ryan Felton per Consumer Reports, che la maggior parte dell’acqua in bottiglia venduta negli Stati Uniti provenga dalle stesse fonti municipali che forniscono acqua di rubinetto, un fatto che potrebbe essere sconosciuto alla maggior parte dei consumatori. La Coca-Cola produce Dasani nello stabilimento di Detroit della società acquistando, trattando e imbottigliando l’acqua municipale prima di venderla con un significativo aumento dei costi per i consumatori. Pepsi imbottiglia il suo marchio di acqua Aquafina a Detroit allo stesso modo.

Il modello di business è estremamente redditizio. Il costo per acquistare quell’acqua municipale è estremamente basso e, una volta imbottigliato, il markup può essere circa 133 volte maggiore, secondo un’analisi dei rapporti dei consumatori sulla fatturazione e sui registri di utilizzo dell’azienda.

Da un punto di vista normativo, le aziende che vogliono mettere grandi quantità di acqua pubblica in bottiglie a scopo di lucro affrontano pochi ostacoli e costi accessori minimi, portando alcuni esperti a richiedere più tasse sugli imbottigliatori. E poiché l’approvvigionamento idrico, inclusi i processi e le infrastrutture su cui si basano gli imbottigliatori, è pagato dai contribuenti locali, le attività delle società sono sovvenzionate dal pubblico, sostengono i rappresentanti dei consumatori.

“Questi imbottigliatori ricevono acqua a basso costo sovvenzionata dai contribuenti e poi si voltano e lo vendono al pubblico con un significativo markup”, afferma Brian Ronholm, direttore della politica alimentare di Consumer reports.

Un ricarico enorme a spese del pubblico

Aquafina e Dasani continuano a incrementare le vendite rispettivamente per Pepsi e Coca-Cola. L’anno scorso, secondo i dati del settore, ogni azienda ha totalizzato 1 miliardo di dollari nelle vendite statunitensi dei propri marchi di acqua di rubinetto in bottiglia.

E i due big possono ringraziare la Food and Drug Administration e le autorità di regolamentazione statali, che insieme supervisionano l’acqua in bottiglia della nazione, per aver reso il processo di approvazione normativa un gioco da ragazzi.

Ad esempio, nel Michigan Coca-Cola e Pepsi hanno dovuto fornire la documentazione attestante che il Dipartimento di acqua e fognature di Detroit (DWSD) avesse certificato che la sua fonte di approvvigionamento di rubinetti è sicura. Hanno anche dovuto confermare che le loro strutture erano collegate al sistema di Detroit prima di pagare 25 dollari (avete capito bene) per un permesso di vendere un prodotto nello Stato.

Nulla di più facile, se si pensa che quando un’azienda vuole lanciare un marchio di acqua sorgiva, deve sottoporsi a un processo molto più complicato e costoso che include la ricerca di una fonte idrica sotterranea e la costruzione di macchinari per pompare l’acqua e l’infrastruttura per trasportarla in un impianto di lavorazione, oltre a superare gli ostacoli normativi per testare la sicurezza dell’acqua e approvarla.

Ai cittadini che non pagano le bollette sospendono l’acqua

Ma ciò che è buono per le imprese non è necessariamente buono per i consumatori, secondo Consumer Reports, che attraverso l’esame di centinaia di pagine di fatturazione e altri documenti ottenuti attraverso richieste di registri pubblici e interviste con esperti di diritto ambientale, consulenti del settore, residenti di Detroit e sostenitori dei consumatori, ha scoperto che imbottigliatori e consumatori non sono sempre trattati come uguali dai servizi idrici. A Detroit, la cui politica prima della crisi del coronavirus prevedeva il distacco del servizio di acqua ai residenti se fossero rimasti indietro di 150 dollari nelle bollette dell’acqua, si stima che 2.800 case fossero senza acqua corrente all’inizio della pandemia.

Ma a Coca-cola e Pepsi no

Ma gli imbottigliatori di Detroit hanno anche accumulato decine di migliaia di dollari di bollette dell’acqua scadute che non sono state pagate per mesi. Non una volta il loro accesso all’acqua è stato chiuso durante il periodo che hanno esaminato i giornalisti della principale organizzazione di consumatori nordamericana. Alla domanda sul perché, la città ha citato la solida storia dei pagamenti delle società e la capacità di pagare le bollette. Tranne poi dichiarare che aveva commesso errori nella raccolta dei saldi scaduti.

Mentre l’amministrazione di Detroit sospendeva l’erogazione ai consumatori rei di aver fatto passare 60 giorni con una bolletta non pagata da 150 dollari in su (pratica solo sospesa in tempi di lockdown), i registri mostrano che tra aprile e luglio 2017 la Coca-Cola ha avuto una bolletta di 77.600 che è rimasta non pagata per tre mesi. Da agosto a novembre di quell’anno, invece, aveva accumulato un debito di 287.250 prima di ripagarlo. Da dicembre 2017 a marzo 2018, la società è rimasta indietro di cifre che variavano tra $ 1.860 e $ 108.170 prima di ripagarle interamente.

Nel frattempo, da dicembre 2018 a febbraio 2019, Pepsi non era da meno con cifre tra $ 1.410 e $ 29.710 fino al suo pagamento. E la città non ha mai chiuso l’acqua delle aziende e l’imbottigliamento è continuato.

Coca-Cola e Pepsi non hanno risposto alle domande di CR sul perché sono passati mesi senza pagare le bollette.

