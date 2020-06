.

.

SEGUICI SULLA PAGINA FACEBOOK Banda Bassotti

.

.

Briatore: “Il governo ha distrutto il Paese, cacciamoli via” – E voi ingenui che pensavate che a distruggere il paese fossero gli evasori fiscali condannati per truffa allo Stato, che vivono a Montecarlo e con residenza fiscale a Londra…

Briatore: “Il governo ha distrutto il Paese, cacciamoli via”

Ve la ricordate la pubblicità Parassita della Società, lo spot dello Stato del 2011 contro l’evasione fiscale?

Bene, Flavio Briatore è uno di questi parassiti

Purtroppo, però, uno dei problemi che affligge questo nostro Paese è che i parassiti, invece di vergognarsi, andarsi a nascondere, non far vedere la loro vile faccia in giro, sentono il bisogno di alzare la testa e svuotare un po’ di quella melma di cui sono pieni su chi lavora…

Briatore: “Il governo ha distrutto il Paese, cacciamoli via”

Flavio Briatore ha proposto una petizione per far cadere il governo, perché “ha distrutto questo Paese” (in cui lui, ricordiamolo sempre, non vive, dato che risiede a Montecarlo).

Ma bisogna ricordare anche che questo individuo è stato condannato per gioco d’azzardo e bische clandestine (e per questo è scappato dall’Italia ed è stato un latitante internazionale per ben 5 anni, salvato poi solo da un’amnistia), cacciato dalla FIA per brogli, condannato in secondo grado per reati fiscali (nel 2018, a un anno e sei mesi per reati fiscali legati al noleggio dello yacht Force Blue. Secondo l’accusa, Briatore e altri quattro imputati avrebbero usato il megayacht per uso diportistico in acque territoriali italiane dal luglio 2006 al maggio 2010 senza versare la dovuta Iva all’importazione per 3,6 milioni di euro. Inoltre avrebbero indicato l’uso di carburante come esente dalle accise, mentre doveva essere soggetto a imposte, e avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti).

Flavio Briatore si è scagliato di nuovo contro il governo e, in un’intervista a La Verità, ha affermato: “Proporrò una petizione popolare: bisognerà chiedere i danni a chi ci governa per aver distrutto il Paese”. Il motivo? “Siamo governati da persone tutta teoria e niente pratica, senza nessuna capacità. I peggiori ministri che abbiamo mai avuto”, aggiunge.

Secondo Briatore, chi governa non si rende conto del costo umano di certi provvedimenti: “Non si rendono conto del disastro. In autunno la gente avrà fame, ci saranno due milioni di disoccupati. È chiaro che ci hanno raccontato palle per settimane: è appurato ormai che soldi non ne arriveranno. Hanno lavato la testa agli italiani, ma per il resto solo elemosine”. E scherza: “ Offrirò un bonus vacanza a tutto il governo: preferisco pagarli per non fare nulla, perché questi come si muovono fanno danni. Adesso dicono: ‘Ripartiamo dal green’ In effetti, grazie a loro, gli italiani sono al verde”.

E sugli Stati Generali fortemente voluti da Conte a Villa Pamphilj ironizza: “Con tutti i problemi che abbiamo, hanno messo su il Grande fratello a Villa Pamphilj. Una specie di festival di Sanremo, con Conte nei panni di Amadeus, mentre la parte comica è stata affidata ai ministri. A cosa è servito?”.

Ora, cari amici, questo governo sarà pure scarso. Ma ricordatevi che l’alternativa è Briatore, Salvini, Meloni, Berlusconi… con la partecipazione speciale di Orietta Berti!

Briatore: “Il governo ha distrutto il Paese, cacciamoli via” – E voi ingenui che pensavate che a distruggere il paese fossero gli evasori fiscali condannati per truffa allo Stato, che vivono a Montecarlo e con residenza fiscale a Londra… ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo