Iva Zanicchi, la nuova reginetta razzista dei fascio-leghisti: “I giovani africani vanno in città per spacciare e se possono stuprano”

La cantante ed ex europarlamentare di Forza Italia diventa la reginetta social dell’estrema destra inanellando una serie di stereotipi e luoghi comuni.

Finalmente ha conquistato la pole position della destra xenofoba, quella che vive di paure e alimenta discriminazioni.

E così il suo amatissimo intervento pieno di pregiudizi e cose inesatte – per non dire falsità – è stato rilanciato con enfasi sui social della Lega che – come è noto – in tempi di Covid-19 esploso in Lombardia e arrivato in Italia dalla Germania (dopo essere arrivato lì dalla Cina) si sono ritrovati senza poter parlare male dei nei e degli africani, che loro avevano (sbagliando) indicato preventivamente come i potenziali untori.

Così a Fuori dal Coro, Iva Zanicchi, già europarlamentare di Forza Italia, ha commentato gli ultimi sbarchi di immigrati in Italia: “Succederanno cose molto gravi in questo Paese se non si porrà un rimedio. Ma non vedi che questi giovani africani non hanno rispetto? Sono prepotenti: pretendono e vogliono. Cosa fanno durante il giorno? Vanno in città per mettersi a spacciare e, se possono, stuprano. Perché sanno che in questo Paese non gli succederà nulla. Nei loro Paesi se si comportassero così andrebbero in galera o li farebbero fuori. O no? Qui invece sono padroni di fare tutto ciò che vogliono”.

Il tutto mentre il sottopancia soffiava sul fuoco con la scritta: raddoppiano gli sbarchi, tensioni in tutta Italia.

In tutta Italia dove?

