.

.

SEGUICI SULLA PAGINA FACEBOOK Banda Bassotti

.

.

Non si capisce perché Conte, invece di stare a sentire Salvini e riaprire tutto come se niente fosse, senza mascherine e protezioni, si ostini ancora a seguire i consigli dei virologi per una riapertura più cauta. Un vero mistero.

Pazzesco. Succede solo in Italia!

Un premier senza spina dorsale, senza palle che si affida al parere dei virologi e dei medici che raccomandano prudenza…

Ma, caro Conte, Tu hai la fortuna di avere in casa una mente come quella di Salvini e non la sfrutti?

Ma quale lockdown, ma quale mascherina… La ricetta c’è e Salvini te la sta ripetendo da mesi:

chiudiamo i porti ai migranti, non consentiamo l’accesso alle straniere incinte nei pronto soccorso per evitare intasamenti, magari beviamo o iniettiamoci ogni tanto un po’ di candeggina (come suggerisce il compare americano del cazzaro verde) e tutti in strada dal 27 febbraio.

Tutti in strada, tutti ad affollare fabbriche, negozi, musei, gallerie, palestre, discoteche, bar, ristoranti, centri commerciali… Magare affidandoci al Cuore Immacolato di Maria

E se non bastasse, alla gente sarebbe sufficiente compilare un modulo e lo Stato subito stanzierebbe a favore di tutti 4.300 miliardi!

E poi, se ti accordi che i morti non si contano più in decine di migliaia, ma in centinaia di migliaia, basta dare la colpa alla Cina o a qualcun altro…

L’importante è che poi, se le cose si mettono proprio male, non lo insultiamo più di tanto… sapete, ha una figlia che fa troppe domande.

By Eles

Non si capisce perché Conte, invece di stare a sentire Salvini e riaprire tutto come se niente fosse, senza mascherine e protezioni, si ostini ancora a seguire i consigli dei virologi per una riapertura più cauta. Un vero mistero. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo