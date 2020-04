.

SEGUICI SULLA PAGINA FACEBOOK Banda Bassotti

.

.

Francesco Guccini e la sua nuova, attuale versione di Bella Ciao

Francesco Guccini riscrive il testo di Bella Ciao per attualizzarlo ai giorni nostri. Voce roca e invecchiata, ma è sempre Lui…

Bella Ciao di Guccini

Stamattina mi son svegliato

o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

stamattina mi son svegliato

e ho trovato gli invasor

C’eran Salvini con Berlusconi

o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

con i fasci della Meloni

che vorrebbero ritornar

Ma noi faremo la Resistenza

o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

noi faremo la Resistenza,

come fecero i Partigian

O Partigiano portali via

o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

Partigiano portali via,

come il venticinque april

AGGIORNAMENTO

Giorgia Meloni non l’ha presa bene ed ha risposto piccata:

Cosa intende esattamente Francesco Guccini quando dice che con Meloni, Salvini, Berlusconi faranno la ‘resistenza come hanno fatto i partigiani’? Che dovrebbero farci i processi sommari, appenderci a testa in giù, rasarci i capelli ed esporci alla pubblica gogna? Cosa intende quando dice ‘oh partigiano portali via’? Dove dovrebbero portarci questi partigiani? Al confino, in galera, dove? Questa si chiama istigazione all’odio, cari compagni. Ma noi non ci faremo intimorire, mai. Dovete batterci nelle urne, se ne siete capaci

Si noti che, comunque, non prende nessuna distanza dal “fascio” di Guccini, si limita a fare un po’ di demagogia…

Per quanto riguarda l’istigazione all’odio poi… Proprio mentre Emilio Iacopi (Lega) propone di sparare coi cecchini a chi canta ‘Bella Ciao’. Mentre Massimo Asquini, assessore leghista di Monfalcone scrive “Butteve giù dal balcone… fasè meio!” agli italiani intenzionati a partecipare al flashmob casalingo organizzato per il 25 Aprile dall’Anpi.

Appena dopo l’augurio agli anziani Partigiani “Dovrebbero saperlo che il Covid adora gli anziani”del consigliere comunale della Lega Alessandro Bargagna

Per non dimenticare i farneticanti “Partigiani: ieri assassini infami, oggi infami assassini” di Frank Robusto, CasaPound o Vincenzo Laus, cuore nero salernitano, un’aquila, la mano tesa nel saluto fascista: “Il 25 Aprile è il giorno in cui i vili si proclamarono eroi”. O ancora “Il giorno dei partigiani scimmie” dell’ultrà veronese “Hellas Army”, un odiatore che sui social marchia i post non graditi con la stella di David e nello stato ha la scritta hitleriana Gott mit uns.

Ma sapete, è Guccini che istiga all’odio… loro sono solo innocenti fascisti

Francesco Guccini e la sua nuova, attuale versione di Bella Ciao ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo