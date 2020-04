.

Perché fare petizioni per la radiazione di Feltri dall’ordine dei giornalisti? Molto più semplice non guardare le trasmissioni che lo ospitano… è semplice, basta togliere visibilità a questo essere inutile e sparirà per sempre…!

Non si placano le polemiche per le parole di Vittorio Feltri a “Fuori dal coro”. Lo sciame di proteste deriva da uno schema trito e ritrito che rientra nelle più consumate logiche televisive, dalle quali ci lasciamo puntualmente risucchiare. Ma se Feltri è così spesso in Tv è perché i luoghi che lo accolgono sono consoni al suo linguaggio. E, cosa più importante, hanno pubblico.

Il dibattito sulle uscite scomposte di Feltri si ripropone quasi a cadenza mensile. L’effetto schematico di azione-reazione si riproduce, sempre uguale, come una catena di montaggio: le offese di Feltri in Tv e il conseguente sciame di protesta sui social, ogni volta giunto a un limite di sopportazione massima che, però, si rinnova puntualmente. Prevedibile susseguirsi di eventi che svilisce qualsiasi argomentazione laterale a quella del tifo

Il punto centrale della questione è il contesto. Programmi condotti da filofascisti e filoleghisti, dal quoziente intellettivo pari od inferiore di gran lunga alla media, che incanta la parte intellettualmente debole del Paese. Vittorio Feltri si incastra alla perfezione in questo puzzle sparando minchiate che quanto più rumore fanno, tanto più danno visibilità a lui, povero vecchio rincoglionito, ed al becero spettacolo che lo ospita.

La soluzione? Usare i neuroni. Li cogliete così alla sprovvista. Perchè questi teatrini sono dedicati a chi di neuroni ne ha ben pochi…

Usare i neuroni ed il telecomando.

Se vedete la faccia da vecchio idiota che elemosina un po’ di visibilità insultando chi, più debole, non si può difendere, basta cambiare canale.

Dategli visibilità zero, ed a questo povero Cristo non resterà altro che meditare su come tutto quello che ha scritto per i posteri servirà solo, al massimo, per incartare il pesce al mercato…

By Eles

