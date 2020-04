.

.

SEGUICI SULLA PAGINA FACEBOOK Banda Bassotti

.

.

«Cantare meno “Bella ciao” dai balconi e lavorare di più» – Lo ha detto Matteo Salvini, quello conosciuto in Europa come “Il Fannullone”

Il leader della Lega in conferenza stampa: «Non basta cantare Bella Ciao dal balcone se nel mentre ti escono i camorristi dal carcere»

Il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook durante una conferenza stampa alla Camera dei deputati. «Mi auguro che quanto prima al ministero della Giustizia qualcuno si accorga che abbia buon senso di ritirare una circolare per la quale i mafiosi stanno uscendo e rischiano di uscire in maniera massiccia dalle carceri. La libertà conquistata dai nostri nonni non è in vendita. Non basta cantare ‘Bella Ciao’ dai balconi se mentre canti ti escono tre camorristi di galera… Cantare di meno e lavorare di più, per qualcuno potrebbe essere utile» ha detto Salvini.

…Ora, che Salvini inviti la gente a lavorare… Lui, che non ha mai lavorato in vita sua… Un “Fannullone” riconosciuto a livello Euroeo…ù

Per rinfrescarVi la memoria:

“È una vergogna sentirla in Aula. Per un anno e mezzo abbiamo lavorato con gli altri correlatori ma lei non l’abbiamo mai vista. Sei un fannullone“. Così l’eurodeputato socialista Marc Tarabella, belga di origine italiana e relatore della Direttiva sugli appalti pubblici di cui si è discusso nell’Aula

“Collega salvini è una vergogna sentirvi in aula perché, perché per un anno e mezzo abbiamo lavorato con i colleghi tutti relatori come lei. Sei l’unica che non abbiamo mai visto in riunione e facile dire che abbiamo fatto aria. Abbiamo lavorato nell’interesse delle piccole aziende dei lavoratori, degli appalti pubblici sani. Come lui va a spiegare ai suoi elettori che non è un fannullone di questo Parlamento? È solo in tv e mai in aula mai in riunione per lavorare. È una vergogna sei un fannullone in questo Parlamento. Lo dico io!”

[APPLAUSO, lungo APPLAUSO]

«Cantare meno “Bella ciao” dai balconi e lavorare di più» – Lo ha detto Matteo Salvini, quello conosciuto in Europa come “Il Fannullone” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo