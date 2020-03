.

L’ultimo disegno di TvBoy con Trump e Johnson come le gemelle di Shining: «Vieni a giocare con noi col coronavirus»

TvBoy colpisce ancora e con un solo disegno rappresenta l’atteggiamento di Stati Uniti e Gran Bretagna sul Coronavirus. Lo street artist siciliano, Salvatore Benintende (questo il suo nome reale), ha pubblicato sul proprio seguitissimo profilo Instagram la sua ultima creazione: Trump e Johnson come le due gemelline di Shining. Il tutto accompagnato dalla scritta: «Come play with us» (la celebre battuta ‘vieni a giocare con noi’ del film di Stanley Kubrick tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King).

Un immagine che vale più di mille parole. L’atteggiamento di Trump e Johnson, fin da quando l’emergenza coronavirus era circoscritta alla sola Cina, prima di diventare una vera e propria pandemia globale, è sempre stato molto ‘all’acqua di rose’. Solo negli ultimi giorni c’è stata una leggera virata con accorgimenti e suggerimenti dati ai cittadini, senza però prendere misure drastiche come, invece, sono state prese nel resto del mondo.

Trump e Johnson nell’ultimo disegno di TvBoy

Per questo motivo la sola immagine di Trump e Johnson come le gemelle di Shining che dicono ‘vieni a giocare con noi’ è forse la più efficace per sottolineare come il Mondo si sia mosso – seppur in ritardo -, mentre Stati Uniti e Regno Unito risultano essere ancora un passo indietro con i provvedimenti. E ad accompagnare il tutto, mano nella mano, con la sola distanza posta dall’Oceano Atlantico che li divide, ci sono state dichiarazioni criticabili. Come quella del premier britannico che ha invitato i cittadini a mettere in conto la morte dei propri cari.

Un gioco a cui quasi nessuno vorrebbe partecipare.

