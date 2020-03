.

SEGUICI SULLA PAGINA FACEBOOK Banda Bassotti

.

.

Il primario stronca in diretta Luigi Marattin (Italia Viva): “I politici devono stare zitti. Zitti. Devono dire solo alla gente di stare a casa, poi devono stare zitti. Qua la gente muore e loro parlano. Io non dormo da 10 giorni, venissero due minuti qui in reparto a vedere quello che sta succedendo.

Ospite dell’Aria che tira, il programma di La7 condotta da Myrta Merlino, il deputato Luigi Marattin (Italia Viva) fa infuriare il professore Raffaele Bruno, primario di Malattie Infettive del Policlinico San Matteo di Pavia, in collegamento dal suo reparto.

Marattin parte con la solita cantilena. Le solite chiacchiere, la solita propaganda, i soliti numeri buttati li a casaccio…

A questo punto il professore Raffaele Bruno parte in quarta:

“Prima di iniziare a raccontare di come sta Mattia (paziente uno che si è ripreso)… io non ho tempo di vedere la televisione. Però sentire che ancora i politici parlano di queste cose… dovrebbero stare tutti quanti zitti. Zitti. Tutti devono stare zitti e l’unica cosa che devono dire è che la gente deve stare a casa, anziché parlare di questi argomenti che non hanno senso. Qua la gente muore e questi parlano delle riunioni…. Parliamo di malattia… Io non dormo da 10 giorni. Venissero due minuti qui in reparto a vedere quello che sta succedendo.”

Luigi Marattin non capisce e apre di nuovo la bocca e questa volte il Primario rivolgendosi direttamente a lui:

E poi direttamente a Marattin:

“Devi stare zitto, devi stare zitto, vieni in reparto ad aiutarmi. Vieni in reparto ad aiutarmi. Che ci fai in videoconferenza con il ministero? Vieni in reparto ad aiutarmi…!

Il deputato poco dopo abbandona lo studio.

Il primario stronca in diretta Luigi Marattin (Italia Viva): “I politici devono stare zitti. Zitti. Devono dire solo alla gente di stare a casa, poi devono stare zitti. Qua la gente muore e loro parlano. Io non dormo da 10 giorni, venissero due minuti qui in reparto a vedere quello che sta succedendo. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo