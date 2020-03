.

SEGUICI SULLA PAGINA FACEBOOK Banda Bassotti

.

.

Mentre tutti ci hanno voltato le spalle, quelli che mangiano topi, quelli che abbiamo disprezzato, insultato e picchiato per strada, ci stanno dando una mano… Ricordiamocelo, e ricordiamoci anche la miseria morale dei fascio-leghisti…

Mentre Christine Lagarde ha fatto perdere all’Europa 825 miliardi in una giornata, da Shangai è atterrato un aereo pieno di macchinari sanitari e un team di medici per aiutarci contro il Coronavirus.

Solo ieri con 11 parole, esattamente 11 (“Non siamo qui per ridurre gli spread, non è compito nostro”) Christine Lagarde alla guida della Bce ha fatto perdere all’Europa 825 miliardi in una giornata.

Sempre ieri, in serata, all’aeroporto di Fiumicino è atterrato un Airbus A-350 della China Eastern proveniente da Shanghai. A bordo 9 medici e 31 tonnellate di dispositivi per combattere il Coronavirus: 9 bancali con ventilatori, materiali respiratori, elettrocardiografi, decine di migliaia di mascherine e altri dispositivi sanitari inviati dalla Croce Rossa cinese a quella italiana.

In base a quello che scrive Il Foglio è materiale che abbiamo comprato ma non era detto che finisse qui, da noi, nel nostro Paese che ieri per il mondo era pizza e mandolino, oggi uno Stivale di untori.

La Cina in questo momento ci è più vicina dell’Europa. Se lo ricordino quelli che hanno insultato la Repubblica Popolare invocando pranzi con topi vivi, hanno picchiato persone con gli occhi a mandorla (perfino due poveri e malcapitati filippini), hanno minacciato ristoratori e commercianti che con maggiore senso di responsabilità di noi hanno tirato giù le serrande da tempo.

Grazie 谢谢

tratto da: https://www.globalist.it/world/2020/03/13/la-cina-ci-e-vicina-e-ci-aiuta-se-lo-ricordino-chi-invocava-topi-vivi-o-li-insultava-in-strada-2054422.html

Mentre tutti ci hanno voltato le spalle, quelli che mangiano topi, quelli che abbiamo disprezzato, insultato e picchiato per strada, ci stanno dando una mano… Ricordiamocelo, e ricordiamoci anche la miseria morale dei fascio-leghisti… ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo