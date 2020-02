.

Ficarra e Picone smascherano Naomo Lodi, il vicesindaco leghista che minacciava “Quando governeremo vi faremo un c**o così”: vive in una casa popolare nonostante un reddito netto di 3.400 € al mese. Ha il contrassegno per disabili, ma corre, va in bici e solleva pesi. Questi sono i leghisti…!

I due comici rilanciano una polemica dei mesi scorsi sul vicesindaco leghista di Ferrara. Anche sul pass per disabili di cui gode sebbene corra e vada in bici

Ficarra e Picone contro “Naomo” Lodi. Il duo comico siciliano attacca in un tweet il vicesindaco leghista di Ferrara, quello che aveva minacciato alla vigilia delle elezioni regionali “vi faremo un c… così” (salvo poi eclissarsi dopo la sconfitta elettorale): “Il vicesindaco leghista di Ferrara Naomo Lodi – scrivono i due attori – vive in una casa popolare nonostante un reddito netto di 3.400 euro al mese. Ha un contrassegno disabili tuttavia corre, va in bici e solleva pesi. Ma, purtroppo per noi, non è tunisino”.

La circostanza era già stata denunciata dal deputato Luigi Marattin di Italia Viva due mesi fa e l’ex barbiere Nicola Lodi si era difeso: tecnicamente può attendere più di un anno prima di traslocare perché le entrate del 2019 saranno dichiarate nell’Isee del 2021 e fino ad allora Naomo non può temere nulla.

Quanto al pass per disabili, vicenda rievocata da un servizio di Piazzapulita su La7 giovedì sera nel quale Lodi ha evitato di rispondere all’inviato, il vicesindaco si era già giustificato confermando il proprio diritto a mantenere il permesso a seguito di un incidente che gli ha provocato uno schiacciamento delle vertebre e aveva mostrato ai cronisti un certificato medico che indicava una invalidità del 46%. L’ex responsabile dell’Ufficio Benessere Ambientale del Comune di Ferrara, Fausto Bertoncelli, sostiene invece che quel contrassegno vrebbe già dovuto essere restituito: “Quando la tua deambulazione torna normale lo devi restituire, invece ce l’ha ancora. Quel certificato non dà titolo ad avere il pass per disabili” ha dichiarato a La7.

“Se tutto questo fosse vero, immagino che le dimissioni sarebbero in giornata. O no?”. Lo scrive su Twitter Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera

tratto da: https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/01/31/news/ficarra_e_picone_contro_naomo_lodi_viva_in_una_casa_popolare_nonostante_3_400_euro_di_stipendio_-247262376/

