Caro Salvini, ma a questi li hai mai citofonato?

Salvini che si attacca al citofono a Bologna alla ricerca di presunti spacciatori non si può vedere…

Ma è lo stesso che da ministro combatteva il traffico di droga bevendo vino, birra, mojito e quant’altro?

Lo stesso Salvini che sorrideva beato mentre veniva immortalato a stringere le mani a Luca Lucci, ultrà del Milan che ha patteggiato 1 anno e 6 mesi per traffico di droga e ha subito un sequestro di un milione di euro?

Lo stesso Salvini che guida il partito che si è fottuto 49 milioni dalle nostre tasche?

Lo stesso Salvini amico di gente che ha sul groppone condanne per corruzione, peculato, truffa allo Stato, bancarotta etc?

Ma poi, il caro Salvini, va a citofonare anche a tutti questi suoi amici?

Che pena… No, non Salvini, che pena per i dementi che lo votano…

by Eles

