.

.

SEGUICI SULLA PAGINA FACEBOOK Banda Bassotti

.

.

Salvini, il solito bulletto, mette alla gogna mediatica un ragazzo delle Sardine perché dislessico… Che pena…!

Salvini mette alla gogna mediatica un ragazzo dislessico sul palco delle Sardine

“Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale. Se pensano di fermarci così… abbiamo già vinto!”: così Matteo Salvini mette alla gogna mediatica un altro suo contestatore. Si tratta di un ragazzo che ha appena 21 anni, ed è dislessico: ieri è intervenuto con un discorso durante una manifestazione delle Sardine, impappinandosi in alcuni punti. Motivo più che sufficiente per il leader leghista per ridicolizzarlo sui social.

Un altro contestatore di Matteo Salvini finisce alla gogna mediatica sui profili social del leader leghista. Si tratta di Sergio Echamanov, un ragazzo di appena 21 anni che ieri è salito sul palco durante una manifestazione delle Sardine a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, e si è impappinato mentre pronunciava il suo discorso. Qualcosa che può capitare a chiunque, ma che non ha fermato Matteo Salvini da ridicolizzare il giovane sul web. L’ex ministro dell’Interno ha infatti pubblicato un video in cui si vede il ragazzo che parla, scrivendo: “Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale. Se pensano di fermarci così… abbiamo già vinto!”.

Subito sono esplosi i commenti contro la giovane sardina, che però ribatte: “Mi sento orgoglioso del mio imbarazzo, non avevo preparato nulla, nemmeno il discorso, perché volevo essere me stesso. Sono Dsa (disturbi specifici di apprendimento) e ne sono orgoglioso: talvolta hai difficoltà nelle esposizioni, ma stavolta c’entra poco, in realtà non ero preparato a parlare in quel momento, ha giocato più l’emozione. Credo in una politica che non brutalizzi l’umano, ma che renda libero ogni essere umano di essere ciò che è. Cosa rispondo a Salvini? Grazie Matteo, ma a me l’unica cosa che hai tolto è la serenità sul lavoro”. Sergio, infatti, fa il rappresentante porta a porta, e teme che l’imbarazzo creato e l’esposizione mediatica negativa ricevuta possano ora influire sul suo lavoro.

Sergio è sempre stato impegnato nel sociale: durante gli anni universitari è stato segretario dell’Unione degli studenti, per poi avvicinarsi al movimento delle sardine a Ferrara. “Ho visto l’odio che si è creato contro di loro. So cosa vuol dire essere presi di mira, io sono gay e alle superiori ero oggetto di bullismo. Ora sono un uomo forte, Salvini non mi ferisce. Ma partirà una querela nei suoi confronti”. Rispetto a quanto sta accadendo in queste ore in merito al suo lavoro, Sergio precisa: “L’azienda non mi vuole licenziare per quello che è successo, questo non è in discussione. Il problema per me sarà suonare al campanello nelle case con il timore di essere attaccato per le mie idee politiche. Il livello di razzismo e di odio in Italia è cresciuto in modo preoccupante e la responsabilità è di una certa politica, sono gli effetti del populismo. Quello che dobbiamo fare è riflettere su quale classe politica vogliamo”.

fonte: https://www.fanpage.it/politica/salvini-mette-alla-gogna-mediatica-un-ragazzo-dislessico-sul-palco-delle-sardine/

https://www.fanpage.it/

Salvini, il solito bulletto, mette alla gogna mediatica un ragazzo delle Sardine perché dislessico… Che pena…! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo