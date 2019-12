.

Salvini: “il dito medio? L’avesse fatto mio figlio gli avrei dato due ceffoni”. …E forse è per questo che è così ipocrita, di ceffoni ne ha presi troppo pochi!

La polemica sul dito medio prosegue.

Ha acquisito risalto nel momento in cui i profili social della Lega hanno condiviso l’immagine di quella ragazza con tanto di nome e cognome.

Ora lo stesso ex ministro dell’Interno ha voluto commentare anche in televisione il gesto di quella giovanevestendo questa volta i panni dell’educatore:

«Se fosse mio figlio a fare una cosa del genere, due schiaffi non glieli toglie nessuno. Contenta lei, contenti tutti», ha detto Matteo Salvini rispondendo alle domande della trasmissione di Myrta Merilo, L’Aria che tira. Il discorso del segretario della Lega, poi si sposta ancor di più sul concetto di educazione civica, anche se in studio gli fanno notare come l’aver esposto la giovane a quella gogna mediatica non sia esattamente la cosa più civica.

Il dito medio e gli schiaffoni di Salvini al figlio

«A me non viene in mente di fare il dito medio ad uno che dorme accanto a me. A quella ragazzina servirà l’educazione civica a scuola», ha imperterrito proseguito Matteo Salvini.

Peccato che l’educazione salviniana abbia mostrato in passato, neanche troppo lontano, stessi gesti ed esposizioni pubbliche con una serie di dita medie alzate proprio dal leader della Lega nei confronti dei contestatori.

Forse la scpiegazione è proprio questa:

Il sig. Salvini di ceffoni ne ha presi troppo pochi, per cui oltre ad aver bisogno di una buona ripassata di educazione civica, come al solito si dimostra un grade ipocrita!

