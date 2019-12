.

Cannabis light: “Mi fa schifo lo spaccio di Stato, Parlamento si vergogni” … Lo ha detto Salvini, quello della battaglia contro il divieto di vendita di alcolici in discoteca dopo le 3:00. (Ricordiamo ai fessi che lo stanno a sentire: Cannabis: 0 morti. Alcool: 80.000 morti l’anno)…

Il leader della Lega, Matteo Salvini, torna all’attacco sulla cannabis light dopo l’approvazione dell’emendamento alla manovra che innalza le percentuali di Thc: “A me l’idea di uno Stato spacciatore di droga fa schifo. È la morte di una società e di una cultura. Il posto degli spacciatori è la galera e un Parlamento che pensa alla droga libera è una vergogna”.

Salvini va all’attacco del governo, responsabile di aver “messo tasse su qualunque cosa in questa manovra, ma hanno trovato i soldi per permettere la libera vendita della droga ai nostri figli. A me l’idea di uno Stato spacciatore di droga fa schifo. È la morte di una società e di una cultura. Il posto degli spacciatori è la galera e un Parlamento che pensa alla droga libera è una vergogna”. “La Lega – ribadisce l’ex ministro dell’Interno – sarà sempre contraria. Non esistono droghe che fanno bene”.

Salvini il fustigatore dei cattivi costumi. Il moralizzatore. L’uomo probo… Ma non era lui quello della battaglia contro il divieto di vendita di alcolici in discoteca dopo le 3:00?

Fateci caso: tutte le battaglie di Salvini non toccano mai le lobby, i poteri forti. Va a caccia dei deboli (Vi ricordate la sua battaglia contro i negozietti di cannabis)… Non c’è nella storia della medicina un solo caso di decesso attribuibile all’uso di cannabis, ma ilnemico è la cannabis…

Ricordiamo ai fessi che lo stanno pure a sentire: Cannabis: 0 morti. Alcool: 80.000 morti l’anno…!

